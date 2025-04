Homem é preso em flagrante após furtar carro e causar colisão em série no litoral paulista Suspeito colidiu com três carros, deixou um homem ferido e fugiu com uma criança nos braços

Balanço Geral Litoral|Do R7 30/04/2025 - 14h43 (Atualizado em 30/04/2025 - 14h43 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share