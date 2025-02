Idosa é resgatada após ficar presa em elevador com água até o pescoço, em Santos (SP) Mulher foi resgatada pelos bombeiros com a ajuda de moradores Balanço Geral Litoral|Do R7 20/02/2025 - 17h24 (Atualizado em 20/02/2025 - 17h24 ) twitter

Uma idosa ficou presa no elevador de um prédio residencial localizado na Avenida Siqueira Campos, no município de Santos (SP), após as fortes chuvas que atingiram a região e alagaram o subsolo do edifício. A água subiu até a altura do pescoço da mulher, tornando o resgate desafiador.

A situação só foi resolvida após a chegada dos bombeiros, que, com o apoio dos moradores, conseguiram abrir o elevador e retirar a vítima.

Apesar da dificuldade e do risco, a mulher foi resgatada com vida e não sofreu ferimentos graves.