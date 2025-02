Idosa se machuca após cair em obras no bairro Estuário, em Santos (SP) A reforma está em andamento há mais de cinco meses e tem causado transtornos aos moradores da região Balanço Geral Litoral|Do R7 13/02/2025 - 16h00 (Atualizado em 13/02/2025 - 16h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma idosa se machucou ao cair em uma obra no bairro Estuário, em Santos (SP), enquanto voltava do supermercado. A reforma está em andamento há mais de cinco meses e tem causado transtornos aos moradores da região, que enfrentam dificuldades devido à falta de sinalização e segurança no local.

A Sabesp, responsável pela obra, informou que está realizando melhorias no sistema de esgotamento sanitário entre as ruas Bernardo Browne e Tenente Antônio João, no bairro Estuário, em Santos. Paralelamente, a Prefeitura está trabalhando na manutenção das galerias, drenagem das águas pluviais e na recuperação das calçadas.

Não há previsão para a conclusão da obra por parte da Sabesp, mas a Prefeitura informou que realizará uma vistoria para acompanhar o andamento dos trabalhos e minimizar os impactos à população.