Idoso de 83 anos constrói réplica do bonde de Santos e circula por bairro de Cubatão
Seu Darcy, influenciado pela profissão do pai ferroviário, desenvolveu o projeto sozinho
Em Cubatão, um aposentado de 83 anos, apaixonado por bondes, construiu uma réplica funcional do bonde de Santos. Seu Darcy, influenciado pela profissão do pai ferroviário, desenvolveu o projeto sozinho, utilizando peças de bicicleta. A réplica, que encanta crianças e adultos, ainda passará por ajustes finais, como a instalação de luzes e a placa com o nome ‘Vale Verde’.