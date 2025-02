Incêndio destrói casas na Vila Esperança, em Cubatão (SP) Corpo de Bombeiros conseguiu controlar o fogo e não houve vítimas Balanço Geral Litoral|Do R7 23/01/2025 - 18h48 (Atualizado em 23/01/2025 - 18h48 ) twitter

Na Vila Esperança, em Cubatão (SP), um incêndio atingiu moradias e se alastrou rapidamente. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu controlar o fogo. Não houve vítimas, mas algumas residências ficaram completamente danificadas.

As famílias atingidas serão auxiliadas pela assistência social da prefeitura, e um relatório da Defesa Civil apontará as causas do incêndio.