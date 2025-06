Incêndio em caminhão durante a madrugada assusta moradores em Praia Grande (SP) O Corpo de Bombeiros controlou as chamas sem vítimas Balanço Geral Litoral|Do R7 24/06/2025 - 15h57 (Atualizado em 24/06/2025 - 15h57 ) twitter

Um caminhão pegou fogo na Rua Londrina, Praia Grande (SP), assustando moradores na madrugada. O Corpo de Bombeiros controlou as chamas sem vítimas, mas a fiação elétrica foi danificada. A polícia investiga a causa do incêndio, que destruiu a cabine do veículo. A CPFL normalizou o fornecimento de energia após reparos.