Incêndio em Santos (SP): Jovem com queimaduras graves está internado na UTI Vítima tem 21 anos e segue sem previsão de alta Balanço Geral Litoral|Do R7 06/03/2025 - 13h55 (Atualizado em 06/03/2025 - 13h55 )

Um incêndio em uma casa no bairro Embaré, em Santos (SP), resultou em um jovem de 21 anos com diversas queimaduras, que foi socorrido pelos bombeiros e levado à Santa Casa de Santos. Após receber assistência no Pronto Atendimento, ele foi internado na UTI, sem previsão de alta.

O hospital não divulgou mais detalhes sobre seu estado de saúde, mas a situação é grave. As mulheres que escaparam do incêndio estavam visivelmente abaladas. O Corpo de Bombeiros conseguiu controlar as chamas, mas o jovem permanece em estado crítico.