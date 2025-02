Inscrições nas academias aumentam no primeiro mês do ano Meta bastante comum nesta época, muita gente desiste logo nos primeiros meses Balanço Geral Litoral|Do R7 20/01/2025 - 18h14 (Atualizado em 20/01/2025 - 18h14 ) twitter

A Associação Brasileira de Academias informa que o aumento no número de novas matrículas no início do ano chega a 30%. Porém, um dos motivos pelos quais muitas pessoas desistem de fazer exercícios físicos são as lesões.

Dessa forma, o ideal seria ter um acompanhamento profissional adequado para, assim, manter a rotina o ano todo.