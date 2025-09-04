Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Investigação identifica autor de tiro contra carro de vereador de Cubatão (SP)

O crime foi motivado por um desacerto financeiro entre o vereador e o suspeito

Balanço Geral Litoral|Do R7

A polícia de Cubatão (SP) identificou rapidamente o autor do disparo contra o carro do vereador Roni Martins, ocorrido no sábado (30) à noite. O crime foi motivado por um desacerto financeiro entre o vereador e o suspeito, que confessou o ato após ser localizado por meio de imagens de câmeras de segurança. O suspeito, de 43 anos, responderá em liberdade por porte ilegal de arma e disparo de arma de fogo.

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.