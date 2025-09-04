Investigação identifica autor de tiro contra carro de vereador de Cubatão (SP) O crime foi motivado por um desacerto financeiro entre o vereador e o suspeito Balanço Geral Litoral|Do R7 04/09/2025 - 15h43 (Atualizado em 04/09/2025 - 15h43 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A polícia de Cubatão (SP) identificou rapidamente o autor do disparo contra o carro do vereador Roni Martins, ocorrido no sábado (30) à noite. O crime foi motivado por um desacerto financeiro entre o vereador e o suspeito, que confessou o ato após ser localizado por meio de imagens de câmeras de segurança. O suspeito, de 43 anos, responderá em liberdade por porte ilegal de arma e disparo de arma de fogo.