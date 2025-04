Irregularidades em obra de VLT afetam população de Santos (SP) Desapropriação de imóveis, má execução da obra e falhas de drenagem são reclamações constantes Balanço Geral Litoral|Do R7 07/04/2025 - 16h09 (Atualizado em 07/04/2025 - 16h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A obra do VLT em Santos (SP) tem gerado transtornos significativos para moradores e comerciantes da região. Problemas como má execução, refações constantes e falhas de drenagem são destacados pela população. A Rua Campos Melo, por exemplo, já teve seu asfalto refeito três vezes em seis meses. A desapropriação de imóveis e a instalação inadequada de estações também são pontos críticos.

O Ministério Público e a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo - Cetesb estão envolvidos, exigindo soluções antes da operação da nova linha. A Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo - EMTU ainda não se posicionou sobre as questões levantadas. A situação levanta preocupações sobre quem arcará com os prejuízos causados.