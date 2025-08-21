Jovem de 17 anos afirma que foi vítima de violência sexual em escola estadual de Itanhaém (SP)
A mãe do adolescente registrou um boletim de ocorrência após vídeos do ataque serem descobertos
Um jovem de 17 anos denunciou ter sofrido violência sexual por colegas em uma escola estadual de Itanhaém (SP). A mãe do adolescente registrou um boletim de ocorrência após vídeos do ataque serem descobertos. A polícia investiga o caso, que envolve 10 alunos, e a Secretaria de Educação repudia o ocorrido. A vítima enfrenta trauma psicológico e busca um novo ambiente escolar.