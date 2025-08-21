Logo R7.com
Jovem de 17 anos afirma que foi vítima de violência sexual em escola estadual de Itanhaém (SP)

A mãe do adolescente registrou um boletim de ocorrência após vídeos do ataque serem descobertos

Balanço Geral Litoral|Do R7

Um jovem de 17 anos denunciou ter sofrido violência sexual por colegas em uma escola estadual de Itanhaém (SP). A mãe do adolescente registrou um boletim de ocorrência após vídeos do ataque serem descobertos. A polícia investiga o caso, que envolve 10 alunos, e a Secretaria de Educação repudia o ocorrido. A vítima enfrenta trauma psicológico e busca um novo ambiente escolar.

