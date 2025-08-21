Jovem de 17 anos afirma que foi vítima de violência sexual em escola estadual de Itanhaém (SP) A mãe do adolescente registrou um boletim de ocorrência após vídeos do ataque serem descobertos Balanço Geral Litoral|Do R7 21/08/2025 - 14h15 (Atualizado em 21/08/2025 - 14h15 ) twitter

Um jovem de 17 anos denunciou ter sofrido violência sexual por colegas em uma escola estadual de Itanhaém (SP). A mãe do adolescente registrou um boletim de ocorrência após vídeos do ataque serem descobertos. A polícia investiga o caso, que envolve 10 alunos, e a Secretaria de Educação repudia o ocorrido. A vítima enfrenta trauma psicológico e busca um novo ambiente escolar.