Jovem morre e outras duas pessoas ficam feridas em grave acidente de moto em Guarujá (SP)
O acidente envolveu duas motos que colidiram na madrugada de sábado (23)
Um grave acidente na Avenida Dom Pedro Primeiro, em Guarujá, resultou na morte de uma jovem de 29 anos e deixou dois feridos. O acidente envolveu duas motos que colidiram na madrugada de sábado (23). A vítima fatal chegou ao Hospital Santo Amaro em parada cardiorrespiratória e não resistiu. Um homem de 40 anos está em estado grave na UTI, enquanto a terceira vítima teve ferimentos leves.