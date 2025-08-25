Jovem morre e outras duas pessoas ficam feridas em grave acidente de moto em Guarujá (SP) O acidente envolveu duas motos que colidiram na madrugada de sábado (23) Balanço Geral Litoral|Do R7 25/08/2025 - 14h52 (Atualizado em 25/08/2025 - 14h52 ) twitter

Um grave acidente na Avenida Dom Pedro Primeiro, em Guarujá, resultou na morte de uma jovem de 29 anos e deixou dois feridos. O acidente envolveu duas motos que colidiram na madrugada de sábado (23). A vítima fatal chegou ao Hospital Santo Amaro em parada cardiorrespiratória e não resistiu. Um homem de 40 anos está em estado grave na UTI, enquanto a terceira vítima teve ferimentos leves.