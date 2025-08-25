Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Jovem morre e outras duas pessoas ficam feridas em grave acidente de moto em Guarujá (SP)

O acidente envolveu duas motos que colidiram na madrugada de sábado (23)

Balanço Geral Litoral|Do R7

Um grave acidente na Avenida Dom Pedro Primeiro, em Guarujá, resultou na morte de uma jovem de 29 anos e deixou dois feridos. O acidente envolveu duas motos que colidiram na madrugada de sábado (23). A vítima fatal chegou ao Hospital Santo Amaro em parada cardiorrespiratória e não resistiu. Um homem de 40 anos está em estado grave na UTI, enquanto a terceira vítima teve ferimentos leves.

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.