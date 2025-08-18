Jovens trocam CLT em busca do empreendedorismo
Dados do Datafolha mostram que 68% dos jovens preferem trabalhar por conta própria
Uma mudança silenciosa no mercado de trabalho revela que jovens das gerações Z e Alpha estão trocando a estabilidade da CLT pelo empreendedorismo. Inspiradas pela mãe, Beatriz e Luara abriram um negócio voltado ao público feminino, destacando-se pelo atendimento personalizado. Dados do Datafolha mostram que 68% dos jovens preferem trabalhar por conta própria, refletindo um desejo crescente de independência.