Jovens trocam CLT em busca do empreendedorismo Dados do Datafolha mostram que 68% dos jovens preferem trabalhar por conta própria Balanço Geral Litoral|Do R7 18/08/2025 - 16h50 (Atualizado em 18/08/2025 - 16h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma mudança silenciosa no mercado de trabalho revela que jovens das gerações Z e Alpha estão trocando a estabilidade da CLT pelo empreendedorismo. Inspiradas pela mãe, Beatriz e Luara abriram um negócio voltado ao público feminino, destacando-se pelo atendimento personalizado. Dados do Datafolha mostram que 68% dos jovens preferem trabalhar por conta própria, refletindo um desejo crescente de independência.