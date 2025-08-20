Julgamento de acusado de matar idoso com voadora acontecerá em São Paulo
A decisão visa evitar influência negativa dos jurados devido à comoção popular
O Tribunal de Justiça de São Paulo acatou o pedido da defesa de Thiago Gomes de Souza, acusado de matar o idoso César Torresi com uma voadora, para transferir o julgamento de Santos para a capital paulista. A decisão visa evitar influência negativa dos jurados devido à comoção popular. O crime, ocorrido em junho passado, gerou grande repercussão. Ainda não há data definida para o júri popular.