Julgamento de acusado de matar idoso com voadora acontecerá em São Paulo A decisão visa evitar influência negativa dos jurados devido à comoção popular Balanço Geral Litoral|Do R7 20/08/2025 - 16h12 (Atualizado em 20/08/2025 - 16h12 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Tribunal de Justiça de São Paulo acatou o pedido da defesa de Thiago Gomes de Souza, acusado de matar o idoso César Torresi com uma voadora, para transferir o julgamento de Santos para a capital paulista. A decisão visa evitar influência negativa dos jurados devido à comoção popular. O crime, ocorrido em junho passado, gerou grande repercussão. Ainda não há data definida para o júri popular.