Justiça marca júri popular para acusado de matar policial da Rota em Santos (SP) O acusado, Caíque Coutinho do Nascimento, foi preso em flagrante Balanço Geral Litoral|Do R7 12/06/2025 - 15h29 (Atualizado em 12/06/2025 - 15h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O júri popular do caso que chocou a Baixada Santista está marcado para 27 de agosto. O crime, ocorrido em fevereiro de 2023, resultou na morte do soldado Samuel Wesley Cosmo e deu início à Operação Verão. O acusado, Caíque Coutinho do Nascimento, foi preso em flagrante por tráfico e confessou o homicídio. O julgamento ocorrerá no Fórum de Santos.