Ladrões roubam casal e postam crime nas redes sociais na Praia da Enseada (SP) Vítimas caminhavam na praia quando foram atacadas por dois jovens em bicicletas, os criminosos roubaram uma corrente e divulgaram o crime na internet Balanço Geral Litoral|Do R7 20/03/2025 - 16h16 (Atualizado em 20/03/2025 - 16h16 )

Na Praia da Enseada (SP), um flagrante de roubo foi registrado quando dois jovens em bicicletas atacaram um casal que caminhava tranquilamente. Os suspeitos roubaram a corrente da mulher e fugiram do local. O crime, ocorrido em plena luz do dia, foi divulgado nas redes sociais pelos próprios criminosos, que se vangloriaram do ato.