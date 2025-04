Lagoa da Saudade, em Santos (SP), tem despejo irregular e está contaminada com esgoto Medidas estão sendo tomadas para limpar a lagoa e restaurar o equilíbrio ambiental Balanço Geral Litoral|Do R7 15/04/2025 - 15h27 (Atualizado em 15/04/2025 - 15h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Lagoa da Saudade, localizada no Morro da Nova Cintra em Santos (SP), enfrenta um grave desequilíbrio ambiental devido à contaminação por esgoto irregular. A proliferação excessiva de plantas aquáticas está bloqueando a luz solar, afetando a fotossíntese e reduzindo os níveis de oxigênio, o que pode levar à mortalidade de peixes e outros organismos aquáticos.

A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp e a prefeitura realizaram testes que confirmaram a contaminação, e medidas estão sendo tomadas para limpar a lagoa e restaurar o equilíbrio ecológico. Uma nova empresa foi contratada para realizar a limpeza e manutenção contínua do local, com previsão de conclusão em 10 dias.