Lei determina que profissionais que trabalham em escolas saibam como agir em caso de acidentes A lei foi criada após um trágico incidente em 2017, quando um aluno chamado Lucas faleceu devido a um engasgamento Balanço Geral Litoral|Do R7 14/04/2025 - 16h35 (Atualizado em 14/04/2025 - 16h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Descubra a origem e a importância da Lei Lucas, uma legislação que exige treinamento em primeiros socorros para instituições educativas e recreativas no Brasil. A lei foi criada após um trágico incidente em 2017, quando um aluno chamado Lucas faleceu devido a um engasgamento. Sérgio Korlato, sargento do Corpo de Bombeiros, demonstra os procedimentos corretos para lidar com engasgamentos em crianças e bebês, destacando a necessidade de calma e técnica adequada.

Além disso, enfatiza a importância de ter kits de primeiros socorros em escolas e clubes, e alerta contra a automedicação em crianças. Aprenda como essas medidas podem salvar vidas e garantir a segurança em ambientes escolares.