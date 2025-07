Lixo acumulado gera transtornos para moradores de São Vicente (SP) A prefeitura promete enviar uma equipe para limpeza Balanço Geral Litoral|Do R7 21/07/2025 - 16h16 (Atualizado em 21/07/2025 - 16h16 ) twitter

Moradores de São Vicente (SP) denunciam acúmulo de lixo e abandono de terreno no bairro Catiapoã. A situação, que inclui bueiros entupidos e calçadas intransitáveis, reflete a falta de colaboração da população e a necessidade de ação do poder público. A prefeitura promete enviar uma equipe para limpeza, enquanto o proprietário do terreno enfrenta sanções legais.