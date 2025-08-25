Loja de restauração de móveis e peças antigas em Santos (SP) viraliza nas redes sociais
Com o apoio da família, Paulo transforma peças em verdadeiras obras de arte
Em Santos, um atelier de restauração se destaca pelo trabalho com móveis antigos e peças raras. Paulo, o restaurador, começou sua jornada em 2006, após deixar a psicologia. Ele encontrou inspiração em móveis abandonados e em um encontro emocionante com um ex-dependente químico. Com o apoio da família, Paulo transforma peças em verdadeiras obras de arte, valorizando o aspecto afetivo e histórico de cada item.