Loja de restauração de móveis e peças antigas em Santos (SP) viraliza nas redes sociais Com o apoio da família, Paulo transforma peças em verdadeiras obras de arte Balanço Geral Litoral|Do R7 25/08/2025 - 16h29 (Atualizado em 25/08/2025 - 16h29 )

Em Santos, um atelier de restauração se destaca pelo trabalho com móveis antigos e peças raras. Paulo, o restaurador, começou sua jornada em 2006, após deixar a psicologia. Ele encontrou inspiração em móveis abandonados e em um encontro emocionante com um ex-dependente químico. Com o apoio da família, Paulo transforma peças em verdadeiras obras de arte, valorizando o aspecto afetivo e histórico de cada item.