Mais de 600 motocicletas foram furtadas na Baixada Santista e no Vale do Ribeira em 2025 A segurança insuficiente e a presença de usuários de drogas agravam a situação Balanço Geral Litoral|Do R7 02/05/2025 - 14h41 (Atualizado em 02/05/2025 - 14h41 )

Em Santos (SP), os moradores enfrentam um aumento alarmante de furtos de motocicletas, com mais de 600 veículos furtados na Baixada Santista e Vale do Ribeira em 2025. A reportagem destaca o caso de Adriano Assis, que teve sua moto furtada em plena luz do dia, e a frustração com a recuperação do veículo.

A segurança insuficiente e a presença de usuários de drogas agravam a situação, levando comerciantes a exigir mais policiamento. A Polícia Militar foca em desarticular desmanches ilegais, enquanto os furtos e roubos de veículos continuam a crescer, impactando a sensação de segurança na região.