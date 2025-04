Mais de mil casos de dengue já foram confirmados em 2025 na Baixada Santista Número preocupa autoridades de saúde, já que a época de pico da doença ainda não começou Balanço Geral Litoral|Do R7 01/04/2025 - 15h51 (Atualizado em 01/04/2025 - 15h51 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Baixada Santista enfrenta mais de mil casos de dengue em 2025, com Guarujá (SP) liderando em números. As autoridades de saúde intensificam ações preventivas, como vistorias e nebulizações, para evitar a proliferação do mosquito.

A redução das chuvas em março ajudou no controle da doença, mas a atenção continua alta com a chegada do período chuvoso. A colaboração da população é crucial para manter os ambientes livres de focos do mosquito, destacando a importância da limpeza constante.