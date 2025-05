Manhã de acidentes na Rodovia Padre Manoel da Nóbrega deixa uma pessoa morta O tempo chuvoso e a pista escorregadia foram fatores críticos Balanço Geral Litoral|Do R7 12/05/2025 - 15h10 (Atualizado em 12/05/2025 - 15h10 ) twitter

Dois acidentes graves ocorreram na Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, em Peruíbe (SP), resultando em uma fatalidade. Débora Lopes relata do local do acidente mais grave, onde um carro colidiu de frente com um caminhão, resultando na morte do motorista. O tempo chuvoso e a pista escorregadia foram fatores críticos. O aspirante oficial PM Narciso da Silva Souza destaca a importância de precauções em pistas simples e molhadas. A concessionária e o Corpo de Bombeiros trabalharam intensamente no resgate das vítimas. A situação na rodovia foi normalizada, mas o alerta para a segurança permanece.