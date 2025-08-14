Megaoperação desmantela quadrilha de fraudes eletrônicas na Baixada Santista Quadrilha comprava celulares com pagamentos via PIX e usava endereços fictícios para reembolso Balanço Geral Litoral|Do R7 14/08/2025 - 15h46 (Atualizado em 14/08/2025 - 15h46 ) twitter

Uma operação policial na Baixada Santista resultou na prisão de 16 pessoas envolvidas em um esquema de fraudes eletrônicas. A quadrilha comprava celulares com pagamentos via PIX e usava endereços fictícios para reembolso, enquanto desviava os aparelhos. A investigação, iniciada em janeiro, contou com 300 policiais e cumpriu 42 mandados de busca e 32 de prisão. A operação, batizada de ‘Reembolso’, ainda terá uma segunda fase para rastrear os aparelhos furtados.