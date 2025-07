Menina de 12 anos desaparece, depois de interagir com rapaz em jogo on-line A mãe suspeita que Yara tenha marcado um encontro com esse rapaz, já que ela foi vista pela última vez com uma mochila e documentos pessoais

Balanço Geral Litoral|Do R7 10/07/2025 - 13h28 (Atualizado em 10/07/2025 - 13h28 )

