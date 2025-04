Mensagens de motorista envolvido em acidente em Santos (SP) podem indicar consumo de álcool Caso aconteceu em outubro de 2024 Balanço Geral Litoral|Do R7 08/04/2025 - 14h43 (Atualizado em 08/04/2025 - 14h43 ) twitter

O caso do acidente de trânsito fatal em Santos (SP), ocorrido em outubro de 2024, ganha novos desdobramentos. A defesa da família da vítima busca provar que o motorista envolvido dirigia alcoolizado, com novas mensagens de celular que podem ser cruciais para a investigação policial. O repórter Gabriel Graciano traz atualizações sobre o caso, destacando a tentativa de recuperação de dados digitais que podem ser fundamentais para o processo judicial. Enquanto isso, a defesa do motorista nega evidências de embriaguez.