Mergulhadores do tráfico: drogas são encontradas embaixo de navios no Porto de Santos
A operação, que envolveu a Polícia Civil e o Batalhão de Choque, resultou na apreensão de grandes quantidades de cocaína em uma ilha usada como depósito pelo crime organizado
Uma investigação revelou um esquema sofisticado de tráfico de drogas no Porto de Santos (SP), onde mergulhadores profissionais eram usados para transportar entorpecentes escondidos em navios cargueiros com destino à Europa. A operação, que envolveu a Polícia Civil e o Batalhão de Choque, resultou na apreensão de grandes quantidades de cocaína em uma ilha usada como depósito pelo crime organizado.