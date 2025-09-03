Logo R7.com
Mergulhadores do tráfico: drogas são encontradas embaixo de navios no Porto de Santos

A operação, que envolveu a Polícia Civil e o Batalhão de Choque, resultou na apreensão de grandes quantidades de cocaína em uma ilha usada como depósito pelo crime organizado

Balanço Geral Litoral|Do R7

Uma investigação revelou um esquema sofisticado de tráfico de drogas no Porto de Santos (SP), onde mergulhadores profissionais eram usados para transportar entorpecentes escondidos em navios cargueiros com destino à Europa. A operação, que envolveu a Polícia Civil e o Batalhão de Choque, resultou na apreensão de grandes quantidades de cocaína em uma ilha usada como depósito pelo crime organizado.

