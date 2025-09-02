Mistério em Praia Grande (SP): desaparecimento de sargento da PM intriga família e polícia
A última vez que foi visto, seu apartamento estava em ordem, mas com pistas misteriosas, como um bilhete com números de telefone
O sargento da PM Emerson está desaparecido desde julho de 2025, deixando a família preocupada. A última vez que foi visto, seu apartamento estava em ordem, mas com pistas misteriosas, como um bilhete com números de telefone. A polícia investiga possíveis ligações com sua carreira no combate ao crime. O caso é complicado pela falta de imagens de segurança e o comportamento atípico de Emerson, que sempre foi responsável e generoso.