Moradores de bairro em Cubatão (SP) sofrem com falta de água e cobram solução Apesar de pagarem as contas, as torneiras permanecem secas, obrigando-os a buscar alternativas para tarefas diárias Balanço Geral Litoral|Do R7 23/06/2025 - 15h30 (Atualizado em 23/06/2025 - 15h30 )

Os moradores do Jardim Costa e Silva, em Cubatão (SP), enfrentam uma crise de abastecimento de água há meses. Apesar de pagarem as contas, as torneiras permanecem secas, obrigando-os a buscar alternativas para tarefas diárias. A Sabesp afirma que o sistema funciona normalmente, mas os residentes relatam persistência do problema, exigindo uma solução definitiva.