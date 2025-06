Moradores de bairro em Itanhaém (SP) reclamam de falta de infraestrutura Buracos e falta de manutenção dificultam a mobilidade em Bopiranga Balanço Geral Litoral|Do R7 02/06/2025 - 15h25 (Atualizado em 02/06/2025 - 15h25 ) twitter

A reportagem relata a situação crítica das ruas do bairro Bopiranga, em Itanhaém (SP), onde buracos e falta de manutenção dificultam a mobilidade. A Avenida Sapopemba, principal via, está repleta de buracos, e a ausência de passarelas aumenta o risco de acidentes. Moradores cobram ações efetivas da prefeitura para melhorar as condições locais.