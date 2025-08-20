Moradores de bairro em Santos (SP) reclamam de constantes furtos e roubos A polícia intensificou o patrulhamento, mas os crimes continuam Balanço Geral Litoral|Do R7 20/08/2025 - 16h22 (Atualizado em 20/08/2025 - 16h22 ) twitter

Moradores da Vila Mathias, em Santos (SP), enfrentam uma onda de roubos e furtos, com criminosos levando desde motocicletas até placas de rua. A polícia intensificou o patrulhamento, mas os crimes continuam. A prefeitura modernizou a iluminação pública, mas a segurança ainda é uma preocupação. O prejuízo com vandalismo e roubo de sinalização é alto, e a população pede mais policiamento e vigilância.