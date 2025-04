Moradores do Guarujá (SP) reclamam de atraso em obras de revitalização em praça Placa informa fim de obra em março, mas até agora os trabalhos nem começaram Balanço Geral Litoral|Do R7 22/04/2025 - 14h27 (Atualizado em 22/04/2025 - 14h27 ) twitter

Os moradores do Jardim Enseada, no Guarujá (SP), expressam indignação com o atraso nas obras de revitalização da Praça das Bandeiras. Apesar de uma placa indicar o início das obras em novembro de 2024 e término em março de 2025, nada foi feito até abril. A falta de infraestrutura, como drenagem inadequada e esgoto retornando às casas, agrava a situação.

A prefeitura e o Governo do Estado ainda não esclareceram o destino dos R$ 186 milhões destinados ao projeto. A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp realizou intervenções em 2023, mas a responsabilidade pela drenagem e pavimentação é da prefeitura. A comunidade cobra respostas sobre o uso dos recursos e o início das obras prometidas.