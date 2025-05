Moradores do Guarujá (SP) reclamam de vazamento e acúmulo de lixo em escola A situação é crítica, com riscos à saúde das crianças e necessidade de intervenção policial para investigar os furtos Balanço Geral Litoral|Do R7 09/05/2025 - 15h14 (Atualizado em 09/05/2025 - 15h14 ) twitter

Moradores do bairro Morrinhos 3, em Guarujá (SP), enfrentam sérios problemas com vazamento de esgoto em frente à Escola Municipal Professor João de Oliveira.

A situação é agravada por furtos de cabos na estação de bombeamento, prejudicando o funcionamento do sistema de esgoto. A prefeitura e a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp estão cientes e adotando medidas para solucionar o problema, enquanto a comunidade pede mais consciência e colaboração para evitar o descarte inadequado de lixo. A situação é crítica, com riscos à saúde das crianças e necessidade de intervenção policial para investigar os furtos.