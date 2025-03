Motorista perde controle e colide com carros estacionados no Guarujá (SP) Ninguém foi ferido no acidente Balanço Geral Litoral|Do R7 12/03/2025 - 15h04 (Atualizado em 12/03/2025 - 15h04 ) twitter

Um motorista perdeu o controle do veículo e colidiu com quatro carros estacionados na Avenida Miguel Estefano, no bairro Enseada, em Guarujá (SP). De acordo com a prefeitura, ninguém ficou ferido no acidente.