Motoristas sofrem com arrastões no bairro Parque Enseada, no Guarujá (SP)

Motoristas foram vítimas de arrastões no bairro de Parque da Enseada, no Guarujá (SP). Três suspeitos em bicicletas abordaram veículos parados no trânsito, roubando pertences pessoais e até as chaves dos automóveis. As vítimas precisaram empurrar os carros para liberar a via.

A Prefeitura informou que a Guarda Civil Municipal não foi acionada, mas, ao tomar conhecimento do caso pelas redes sociais, enviou equipes ao local junto com a Polícia Militar. No entanto, não havia mais nenhuma movimentação.