Mulher é sequestrada no Guarujá (SP) e obrigada a fazer transferências via PIX 13/05/2025

Uma mulher foi sequestrada no centro de Guarujá (SP) e obrigada a realizar transações bancárias via PIX para uma quadrilha. A polícia foi alertada por ligações anônimas e montou uma operação para resgatar a vítima, que foi libertada no bairro Monte Cabrão. O caso está sob investigação da Delegacia de Polícia do Município do Guarujá, que busca identificar os oito criminosos envolvidos. A quadrilha utilizou dois veículos com placas adulteradas e roubou dinheiro, joias e cartões bancários da vítima. A comunidade local é incentivada a colaborar com informações, garantindo sigilo total. A Polícia Civil continua as diligências para prender os responsáveis.