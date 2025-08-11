Mutirão ‘Meu Pai Tem Nome’ oferecerá exames de DNA gratuitos O evento visa reduzir o número de crianças sem o nome do pai na certidão de nascimento Balanço Geral Litoral|Do R7 11/08/2025 - 15h32 (Atualizado em 11/08/2025 - 15h32 ) twitter

A Defensoria Pública realizará o mutirão Meu Pai Tem Nome em 16 de agosto, oferecendo exames de DNA gratuitos e orientação jurídica para reconhecimento de paternidade em São Paulo. O evento visa reduzir o número de crianças sem o nome do pai na certidão de nascimento. O defensor público Alex Gomes Seixas destaca a importância do vínculo afetivo e legal entre pais e filhos. Inscrições até 13 de agosto.