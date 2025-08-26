Nadador paulista pode ser o primeiro sexagenário brasileiro a atravessar o Estreito de Gibraltar
A prova, que começa em 4 de setembro, será realizada em grupo com nadadores de diferentes nacionalidades
César Ferreira, um nadador de 60 anos, se prepara para atravessar o Estreito de Gibraltar, conectando Europa e África. Após dois anos de treino, ele será o brasileiro mais velho a enfrentar essa travessia desafiadora. A prova, que começa em 4 de setembro, será realizada em grupo com nadadores de diferentes nacionalidades. César, que começou a nadar há 10 anos, vê essa experiência como uma inspiração para a prática esportiva em qualquer idade.