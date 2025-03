Neymar brilha no retorno ao Santos com gol olímpico contra a Inter de Limeira Gol teve repercussão internacional e especialistas avaliam a técnica e as chances de Neymar repetir a jogada na seleção

Balanço Geral Litoral|Do R7 10/03/2025 - 15h04 (Atualizado em 10/03/2025 - 15h04 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share