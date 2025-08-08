Nova frente fria deve trazer vento, raios, granizo e até ressaca para a Baixada Santista
Moradores de áreas de risco devem ficar atentos a sinais de deslizamento e acionar a Defesa Civil
A Baixada Santista se prepara para enfrentar uma nova frente fria que trará ventos fortes, raios e granizo. A Defesa Civil alerta para o risco de alagamentos e ressacas, com ondas de até 2 metros. Moradores de áreas de risco devem ficar atentos a sinais de deslizamento e acionar a Defesa Civil se necessário. A prefeitura intensifica a limpeza de canais para minimizar os impactos das chuvas.