Obra inacabada da Sabesp gera indignação de moradores em Praia Grande (SP) Rua esburacada e acúmulo de água preocupam moradores há mais de 60 dias Balanço Geral Litoral|Do R7 25/03/2025 - 15h54 (Atualizado em 25/03/2025 - 15h54 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Moradores do Jardim Anhanguera, em Praia Grande (SP), protestam contra a demora da Sabesp para concluir uma obra que deixou a via pública em condições precárias há mais de dois meses. O local, com buracos e poças d’água, representa risco de proliferação do Aedes aegypti.

As autoridades responsáveis pela obra ainda não apresentaram um retorno adequado para a situação.