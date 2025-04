Obra virou pesadelo após fortes chuvas em bairros no Guarujá (SP) A previsão de novos temporais aumenta a apreensão dos moradores, que já sofrem com prejuízos Balanço Geral Litoral|Do R7 24/04/2025 - 15h23 (Atualizado em 24/04/2025 - 15h23 ) twitter

Os moradores dos bairros Jardim Santense e Pae Cará, no Guarujá (SP), enfrentam um pesadelo devido a enchentes causadas por obras de uma empresa de logística ferroviária. A substituição inadequada de manilhas por tubulações menores resultou em alagamentos que destruíram móveis e eletrodomésticos.

A prefeitura interrompeu as obras até que melhorias sejam feitas, enquanto a população aguarda por soluções urgentes. A previsão de mais chuvas aumenta a apreensão dos moradores, que já sofrem com prejuízos materiais e riscos de doenças. A intervenção da empresa e do poder público é crucial para evitar novos transtornos.