Obra visa conter avanço da maré em Peruíbe (SP) A iniciativa busca mitigar os impactos das mudanças climáticas e preservar a vegetação nativa de Restinga, que tem sido engolida pelo mar Balanço Geral Litoral|Do R7 25/04/2025 - 15h54 (Atualizado em 25/04/2025 - 15h54 )

Iniciaram-se as obras de contenção do avanço da maré na Vila Centenária de pescadores da Barra do Una, em Peruíbe (SP). Este projeto, que integra a primeira fase de um plano maior, visa proteger a comunidade Caiçara local, composta por cerca de 50 famílias, através da colocação de 25.000 toneladas de pedras em áreas críticas da orla.

A iniciativa busca mitigar os impactos das mudanças climáticas e preservar a vegetação nativa de Restinga, que tem sido engolida pela maré. A obra é realizada em parceria com a Fundação Florestal e outros órgãos, respeitando o meio ambiente e a cultura local. A expectativa é que as intervenções tragam segurança e tranquilidade aos moradores, garantindo a continuidade da pesca e do turismo na região.