Obras da Sabesp prometem solucionar crise hídrica em Guarujá (SP) A construção de uma travessia subaquática entre Santos e Guarujá aumentará a vazão em 500 litros por segundo Balanço Geral Litoral|Do R7 08/08/2025 - 16h20 (Atualizado em 08/08/2025 - 16h20 )

A Sabesp iniciou obras para resolver a falta d’água em Guarujá (SP), com previsão de conclusão em julho de 2026. A construção de uma travessia subaquática entre Santos e Guarujá aumentará a vazão em 500 litros por segundo, beneficiando 450 mil moradores. Medidas paliativas, como caminhões-pipa e distribuição de caixas d’água, serão adotadas até a conclusão do projeto.