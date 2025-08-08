Obras da Sabesp prometem solucionar crise hídrica em Guarujá (SP)
A construção de uma travessia subaquática entre Santos e Guarujá aumentará a vazão em 500 litros por segundo
A Sabesp iniciou obras para resolver a falta d’água em Guarujá (SP), com previsão de conclusão em julho de 2026. A construção de uma travessia subaquática entre Santos e Guarujá aumentará a vazão em 500 litros por segundo, beneficiando 450 mil moradores. Medidas paliativas, como caminhões-pipa e distribuição de caixas d’água, serão adotadas até a conclusão do projeto.