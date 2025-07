Operação policial combate crimes cibernéticos e helicóptero chama atenção de moradores A ação, que começou antes do amanhecer, incluiu mandados de busca e apreensão em São Vicente e Praia Grande Balanço Geral Litoral|Do R7 17/07/2025 - 16h10 (Atualizado em 17/07/2025 - 16h10 ) twitter

Uma operação coordenada pela delegacia de crimes cibernéticos de São Paulo, com apoio da Polícia Civil local, foi realizada na Baixada Santista. A ação, que começou antes do amanhecer, incluiu mandados de busca e apreensão em São Vicente e Praia Grande. Um homem foi preso na comunidade do Sambaiatuba. A operação visa combater crimes ligados à internet, mas detalhes oficiais ainda são aguardados.