Peixe gigante ameaçado de extinção é encontrado morto em praia de Guarujá (SP)

Com até 3 metros e 300 quilos, o peixe mero é protegido por lei desde 2002

Balanço Geral Litoral|Do R7

Um peixe-mero gigante, espécie criticamente ameaçada de extinção, foi encontrado morto na praia da enseada em Guarujá (SP). Com até 3 metros e 300 quilos, o mero é protegido por lei desde 2002. O aumento de mortes dessa espécie no litoral brasileiro está sob investigação de biólogos. A Universidade de Guarujá estuda os impactos da poluição para entender as causas dessas mortes.

