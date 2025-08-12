Peixe gigante ameaçado de extinção é encontrado morto em praia de Guarujá (SP) Com até 3 metros e 300 quilos, o peixe mero é protegido por lei desde 2002 Balanço Geral Litoral|Do R7 12/08/2025 - 15h13 (Atualizado em 12/08/2025 - 15h13 ) twitter

Um peixe-mero gigante, espécie criticamente ameaçada de extinção, foi encontrado morto na praia da enseada em Guarujá (SP). Com até 3 metros e 300 quilos, o mero é protegido por lei desde 2002. O aumento de mortes dessa espécie no litoral brasileiro está sob investigação de biólogos. A Universidade de Guarujá estuda os impactos da poluição para entender as causas dessas mortes.