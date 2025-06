Personal Trainer ensina como fazer exercícios simples dentro de casa O personal Rafael Florêncio destaca que, com orientação adequada, é possível obter ótimos resultados Balanço Geral Litoral|Do R7 02/06/2025 - 16h13 (Atualizado em 02/06/2025 - 16h13 ) twitter

Com a correria do dia a dia, muitos optam por treinar em casa. O personal Rafael Florêncio destaca que, com orientação adequada, é possível obter ótimos resultados. Durante a pandemia, o número de pessoas treinando em casa aumentou 70%. Exercícios simples, como agachamentos e uso de objetos domésticos, são eficazes e seguros. A prática regular melhora a saúde cardiovascular e a força muscular.