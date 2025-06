PF desmantela esquema de tráfico internacional de drogas na Baixada Santista A operação ocorreu em três estados Balanço Geral Litoral|Do R7 11/06/2025 - 14h47 (Atualizado em 11/06/2025 - 14h47 ) twitter

A Polícia Federal realiza a segunda fase da operação TAEGUK, visando desmantelar uma organização criminosa na Baixada Santista envolvida no tráfico internacional de drogas. Três homens foram presos, incluindo um empresário de 60 anos. A operação ocorreu em três estados, com mandados de prisão e apreensão de bens no valor de R$ 310 milhões.