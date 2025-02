Polícia Civil desmantela rede de roubo de cargas na Régis Bittencourt Operação apreendeu diversos itens; busca por mais suspeitos continua Balanço Geral Litoral|Do R7 18/02/2025 - 17h42 (Atualizado em 18/02/2025 - 17h42 ) twitter

A Polícia Civil de Jacupiranga (SP) cumpriu cinco mandados de busca e apreensão em uma operação contra o roubo de cargas na Rodovia Régis Bittencourt.

A ação resultou na apreensão de eletrônicos, armas, munições, drogas e outros materiais. As buscas ocorreram nas cidades de Barra do Turvo (SP), São José dos Pinhais (PR) e Colombo (PR), com seis pessoas sendo investigadas.

A polícia continua em busca de outros envolvidos no esquema criminoso, que atua em várias cidades da região.