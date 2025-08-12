Polícia Civil prende líder de facção envolvido em assassinato de policial em 2022 Até agora, oito pessoas foram presas, quatro morreram em confrontos e uma segue foragida Balanço Geral Litoral|Do R7 12/08/2025 - 14h32 (Atualizado em 12/08/2025 - 14h32 ) twitter

A Polícia Civil prendeu mais um suspeito envolvido no assassinato do policial Marcelo Cassola, ocorrido em agosto de 2022. O crime, que completa três anos, foi planejado por uma facção criminosa em Santos (SP). Até agora, oito pessoas foram presas, quatro morreram em confrontos e uma segue foragida. A investigação continua para capturar todos os envolvidos e esclarecer o papel de cada um no crime.